Berzoini planeja agenda cheia para Lula na campanha O presidente nacional do PT, deputado federal Ricardo Berzoini (PT-SP), afirmou nesta terça-feira que pretende aproveitar não apenas os finais de semana mas também as noites de alguns dias úteis por semana para preencher a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com atividades de campanha. Berzoini se reúne durante a tarde com os demais integrantes da equipe responsável pela coordenação de campanha, em Brasília, para debater os primeiros passos da estratégia eleitoral. "Eu acho que devemos construir uma agenda que inclua também algumas noites durante a semana e não apenas os fins de semana", disse o deputado, coordenador-geral da campanha. Ao comentar os moldes que a disputa presidencial deve tomar, Berzoini voltou a falar na comparação entre o governo do presidente Lula e o de seu antecessor, o tucano Fernando Henrique Cardoso. Para o deputado, a eleição deve se polarizar ainda mais nos próximos meses, levando a população a escolher nas urnas entre os modelos de governo de Lula e o de FHC. Alckmin, segundo ele, tenta fugir do debate em relação à administração de Fernando Henrique em função do resultado dessa comparação. "O Alckmin quer fugir disso", disse Berzoini. O presidente do PT reconheceu que o candidato tucano vem avançando nas pesquisas de opinião, mas insistiu que a evolução positiva do adversário de Lula é natural, já que a população começa a tomar consciência agora de quem são de fato os candidatos à Presidência. "A população começa a ter uma visão mais clara de quem vai disputar a eleição", afirmou. "É natural que o eleitor se referencie nos dois candidatos mais fortes." Além de dar início à elaboração da agenda de campanha de Lula e traçar estratégias de mobilização, a reunião desta tarde servirá também para oficializar o nome do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT) como tesoureiro de campanha de Lula. Apesar de evitar se aprofundar no assunto, Berzoini saiu em defesa do prefeito petista, que ganhou espaço nos jornais devido a investigações sobre irregularidades em sua administração em Diadema. "As denúncias contra ele são absurdas."