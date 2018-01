Berzoini: manobra de ligar PT ao PCC é a mesma do seqüestro de Diniz O presidente do PT, Ricardo Berzoini, comparou as suspeitas de vinculação entre o seu partido e a organização criminosa PCC, levantadas pelo senador Jorge Bornhausen, presidente do PFL, e também pelo candidato do PSDB ao Governo de São Paulo, José Serra, ao caso envolvendo o seqüestro do empresário Abílio Diniz nas eleições de 1989. "A manobra usada naquele ano, de ligar o PT aos seqüestradores, é a mesma que tenta jogar no colo do PT a crise de segurança pública, que é responsabilidade do PSDB e do PFL no Estado", afirmou Berzoini. Ele disse, no entanto, que o PT não vai cair na armadilha de reduzir a campanha eleitoral à questão da segurança. O PT de São Paulo protocolou notícia-crime contra Serra na Justiça Eleitoral e, no âmbito nacional, o partido deve fazer o mesmo contra Bornhausen na semana que vem. O PT estuda entrar também com a mesma ação judicial contra o candidato a vice na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB-SP) à Presidência da República, senador José Jorge (PFL-PE). O senador sugeriu, na última quinta-feira, que há interesses eleitorais por trás dos atentados praticados em São Paulo pelo PCC, embora não tenha vinculado diretamente as ações criminosas ao PT. Ricardo Berzoini aproveitou a oportunidade para desqualificar o presidente do PFL. "O senador Bornhausen, que tem vínculos históricos com o período ditatorial deste País, devia pensar duas vezes antes de falar uma bobagem com esta." O petista também desafiou o senador a apresentar provas do que disse e relacionou Bornhausen ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. "Bornhausen é representante do Fernando Henrique Cardoso; resta saber quem é porta-voz de quem." Berzoini responsabilizou ainda o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pela crise de São Paulo. "A política de segurança pública depende de reverter a tragédia social do período FHC, que aumentou em 40% o desemprego." Sobre as declarações de José Serra de que não existe base jurídica para a notícia-crime protocolada pelo PT contra ele e que não há problema nenhum em se levantar a possibilidade de investigação sobre algum assunto, Berzoini disse que "isso mostra leviandade". "O candidato José Serra dá o direito de qualquer adversário levantar denúncias contra ele também. Mas como ele não tem palavra, pois prometeu ficar quatro anos na prefeitura e ficou apenas dois, a gente não tem que levar a sério."