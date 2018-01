Berzoini diz que reeleição ainda não está decidida O presidente do Partido dos Trabalhadores, Ricardo Berzoini, disse que o PT aprendeu muito com a crise do mensalão e defendeu a candidatura de integrantes do partido acusados de envolvimento no episódio. Sobre as pesquisas que dão ampla vantagem ao atual presidente da República, em provável candidatura à reeleição, ele disse que nada está decidido ainda. "É um quadro muito favorável. Mas nós sabemos que a eleição começa com uma campanha muito disputada e que grandes temas serão tratados", adiantou Berzoini durante entrevista ao programa Canal Livre, da TV Bandeirantes. Ele disse que a questão do financiamento das campanhas deve ser discutida pela sociedade. E fez uma espécie de mea-culpa em nome do partido: "(O PT) não pode ter na relação política uma visão de simplesmente se isolar na crítica política e não se relacionar com a realidade", avaliou. "A realidade do mundo político brasileiro é complicada, extremamente dependente da questão econômico-financeira e é fundamental que tenhamos esse debate com a população." Balanço Para ele, os eleitores não estão interessados em ouvir mais denúncias sobre o eventual envolvimento do partido com caixa dois ou com a compra de votos de parlamentares. Fazendo eco ao que têm dito os principais nomes do PT, Ricardo Berzoini salientou que o mais importante seria a comparação entre os feitos econômicos do governo do presidente Lula e do de Fernando Henrique Cardoso. E voltou a falar da suposta "herança maldita" do governo anterior. "Nós temos um balanço positivo deste primeiro mandato do presidente Lula, pelas circunstâncias muito adversas com que nós assumimos na área econômica, com uma grande desorganização do Estado brasileiro", acusou. Para Berzoini, o debate sobre a questão ética já estaria esgotado. "Porque já se formou um juízo sobre o que aconteceu, quais foram as responsabilidades no processo e qual foi a relação com o presidente Lula", argumentou o presidente do PT. Mensaleiros O presidente do PT acredita que não cabe ao partido barrar as candidaturas de nomes envolvidos no mensalão. "São pessoas que têm uma história, não apenas no PT, mas na democracia brasileira", destacou. "Eles colocarão os seus nomes para apreciação da opinião pública e do eleitorado e ele é que vai avaliar se eles merecem ou não uma nova oportunidade." Sobre a possibilidade de a oposição usar o relatório do procurador-geral da República como instrumento de campanha política: "Li três vezes e discordo de mais de dois terços do que está ali", opinou. "Se vai ser um roteiro para a oposição? Ótimo, a oposição pode usar à vontade. Nós vamos discutir com a população os quatro milhões de empregos formais gerados, o alcance do Bolsa Família, o avanço da saúde e assim por diante." Lucro dos bancos Ricardo Berzoini, que já foi presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, admitiu que o aumento dos lucros dos bancos é um problema que ainda não foi resolvido. "Esta é uma questão que não foi resolvida pelo nosso governo e é uma questão delicada", frisou. Segundo avalia, houve um crescimento "indesejável" do lucro líquido das instituições financeiras desde o início da década de 90, tendo atingido o patamar de cerca de 30% no último ano. O presidente do PT falou em medidas pontuais para reduzir o spread bancário, mas evitou falar em mudanças mais radicais no setor, ou em redução maior da taxa básica de juros. "Eu acredito que nós precisamos tomar medidas objetivas para reduzir o spread bancário, melhorar o padrão de financiamento", reivindicou. "Eu nunca diria que a moleza vai acabar porque não depende só do governo. É uma relação que tem a ver com outros aspectos da sociedade." Reforma da Previdência O também ex-ministro da Previdência disse discordar daqueles que defendem uma reforma da Previdência que modifique as exigências para a concessão de aposentadorias. "Nós rejeitamos a tese de que se não fizer uma reforma paramétrica (de regras) de acesso à aposentadoria nós teremos um grande caos na Previdência", sustentou. Ele voltou a falar em medidas para melhorar a eficiência na concessão de benefícios e na arrecadação que deverão ser aprofundadas em um segundo governo. Berzoini disse ainda que o propalado déficit superior a R$ 40 bilhões na realidade não existiria. "Não tem déficit. Quando se fala em déficit da Previdência se ignora que a Cofins, que a CSLL e a CPMF são também receitas previdenciárias", argumentou, referindo-se à Constituição de 88, que prevê que parte desses impostos e contribuições seja usada para financiar a Previdência.