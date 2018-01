Berzoini diz que PT prefere Alencar como vice de Lula O presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), disse que o partido prefere que José Alencar continue como vice-presidente da República, num eventual segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Ele já é o vice, teve papel importante neste mandato, é muito próximo do presidente e ajudou o governo no Ministério da Defesa. Está a serviço de um projeto nacional e nós achamos que seu nome é a melhor alternativa", afirmou Berzoini. O presidente do PT ponderou, no entanto, que a palavra final sobre quem será o candidato a vice deverá ser dada pelo próprio presidente. "A questão está aberta à discussão. A montagem de um processo de aliança é uma equação complexa", disse. Berzoini fez o comentário logo após o término da reunião da comissão política do PT, que hoje discutiu os últimos preparativos para a convenção nacional do partido, marcada para sábado, em Brasília. A convenção, que vai homologar a candidatura de Lula à reeleição, será realizada no Minas Brasília Tênis Clube. Amanhã, a direção do partido se reúne com as cúpulas do PSB e do PCdoB, numa última tentativa de resolver as pendências regionais entre eles para possibilitar uma coligação nacional. Ao que tudo indica, porém, o PSB deverá dar apenas apoio informal à candidatura de Lula, enquanto o PCdoB deverá repetir a coligação com o PT, ao lado do PRB de José Alencar. Segundo Berzoini, o PSB, que ameaça não integrar formalmente a coligação com o PT, nunca reivindicou a vice-presidência na chapa de Lula. "Isso nunca foi colocado, mas evidentemente que o PSB tem nomes que poderiam ser candidatos a vice", observou o presidente do PT, citando como exemplo o ex-ministro da Integração Nacional Ciro Gomes.