Berzoini diz que PT não teme apuração O presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), negou que seu partido esteja preocupado com o avanço das investigações da Operação Castelo de Areia. "Não temos nenhuma preocupação em relação a essa investigação", afirmou. Ele admitiu que a empreiteira Camargo Corrêa não é só doadora em campanhas do PT, como contribui diretamente ao partido. Mas sustentou que todos os repasses são feitos dentro da lei. Berzoini procurou investir no discurso ameno em relação a outros partidos citados. "Não acho que é nosso papel apontar o dedo para ninguém porque nós já fomos vítimas desse tipo de situação, em que vaza o conteúdo da investigação antes que se tenha a certeza do que de fato aconteceu." Mesmo assim defendeu o trabalho. "Esse tipo de investigação da Polícia Federal é feito por profissionais."