Berzoini diz que PSDB está 'descontrolado'

Em meio ao tiroteio entre governo e oposição sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini, afirmou que o PSDB está "descontrolado". Em nota divulgada na noite de ontem no site do partido, sob o título de "PSDB perde a oportunidade de ficar calado", o deputado federal responde às críticas feitas pela senadora tucana Marisa Serrano (MS).

"A nota assinada pela senadora reflete o dilema tucano: quer se opor às legítimas manifestações de nossa pré-candidata, a ministra Dilma Rousseff, mas escorrega na aprovação do governo que Lula lidera, Dilma coordena e o povo brasileiro aprova", afirma Berzoini. "O PSDB demonstra que está descontrolado para a legítima disputa de projetos que ocorrerá neste ano de 2010."

Marisa Serrano havia reagido à fala de Dilma Rousseff, que, por sua vez, acusou a oposição de querer acabar com o PAC. A senadora classificou o programa de obras como um "slogan publicitário" e afirmou ainda que, caso vença as eleições presidenciais deste ano, o PSDB vai "aperfeiçoar" as estatais e dar continuidade ao Bolsa-Família.

Berzoini aproveitou a oportunidade para criticar a intenção revelada pelo presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), em entrevista à revista "Veja" da semana passada, de promover mudanças na economia do País. "Guerra não soube dizer o que vai mudar, talvez por reconhecer que o governo Lula traçou um novo caminho para a economia brasileira, aprovado no enfrentamento à crise mundial, na geração de milhões de empregos e na solução dos impasses das dívidas interna e externa no país", disse o presidente do PT, para quem a oposição usa um "discurso derrotista".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O dirigente petista afirmou ainda "torcer" para que o PSDB "se encontre", para que possa haver um "debate de alto nível neste ano eleitoral". "Esperamos que a oposição não se esconda, nem se acovarde de defender a herança de FHC (Fernando Henrique Cardoso), da privatização, do desemprego e da paralisia nacional."