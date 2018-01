Berzoini diz que governo não foi comunicado sobre troca de liderança do PMDB

BRASÍLIA - O ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, afirmou nesta quinta-feira, 10, que ainda não há, por parte do Planalto, uma definição sobre as relações com o novo líder do PMDB na Câmara, Leonardo Quintão (MG), e disse que o governo "não foi comunicado" sobre a troca da liderança do principal partido da base aliada da presidente Dilma Rousseff.

"Esse procedimento só será avaliado a partir do momento em que formos comunicados disso. Não fomos comunicados. Portanto, não temos nada a dizer sobre isso, respeitando a autonomia do PMDB", afirmou em coletiva de imprensa.

O Planalto trabalhou pela manutenção do então líder Leonardo Picciani (RJ). Com a destituição do peemedebista fluminense, perdeu um aliado fundamental na busca de apoio do PMDB contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff.

A atuação do vice-presidente, Michel Temer, segundo integrantes do PMDB, foi crucial para a destituição de Picciani. O novo líder já avisou, inclusive, que as decisões da bancada também passarão por Temer.

Supremo. Berzoini afirmou também que ainda não há por parte do governo uma estratégia para acompanhar o julgamento pelo pleno do Supremo Tribunal Federal sobre a decisão que suspendeu a formação da comissão especial na Câmara para analisar o pedido de impeachment.

"Ainda não tenho nenhuma orientação sobre isso. É um assunto que envolve quem propôs ação e aqueles interessados em contestá-la", disse.

Na terça-feira, o ministro do STF, Edson Fachin, suspendeu a comissão após uma ação ingressada pelo PC do B que contestou a votação secreta e marcou para o próximo dia 16 a sessão na qual submeterá sua decisão ao pleno.

Ontem, Fachin afirmou ainda que irá propor na sessão do dia 16 um rito de impeachment para evitar que o procedimento contra a presidente Dilma seja alvo de questionamento na Corte até o fim do seu processamento.

Para Berzoini, a manifestação do ministro do Supremo "é boa para o País". "O Supremo poderá de maneira transparente examinar a matéria. E como a Lei tem aspectos omissos é bom que haja uma definição para não ficar só na luta política", disse. "Acreditamos que o STF tem distanciamento suficiente, até pelo seu papel constitucional, para debater essa questão longe do calor da questão política", completou.

Manifestações. O ministro disse ainda que o governo não fez nenhum tipo de previsão sobre manifestações contrárias à presidente, marcadas para o próximo dia 13. "Estamos num momento que esse assunto está tomando conta de vários meios de comunicação e evidentemente é natural que aqueles que tem simpatia ou contrariedade essa proposta façam suas tentativas de mobilização", disse.

Para Berzoini, as manifestações são naturais da democracia. "O processo democrático absorve essas manifestações para formar opinião. Não vejo problema", disse.

Dilma e Temer. Berzoini comentou também sobre a reunião de ontem entre Dilma e Temer. O ministro afirmou que os relatos que colheu das conversas foram positivos, mas destacou que não "há falso otimismo" por parte do governo sobre a relação entre os dois mandatários, abalada após o envio da carta em que o peemedebista criticou a falta de confiança da presidente.

"Eu só posso fazer uma avaliação positiva. Sem nenhum tipo de otimismo falso, mas os relatos são positivos, então não vejo estremecimento (na relação entre Dilma e Temer). Vejo que houve esta semana fatos concretos e públicos, mas que terminaram com uma reunião com os dois. Então isso é bom", completou.

Segundo Berzoini, a presidente classificou a conversa como "cordial, tranquila e franca" e que os relatos de pessoas ligadas a Temer também foram positivos. "Não conversei com ele, então não posso falar a opinião dele, mas creio que foi uma reunião positiva porque mostra que eles estão dialogando e que têm consciência da responsabilidade tanto dela como presidente como dele como vice", afirmou.

O ministro destacou que é fundamental que os dois mantenham uma relação "absolutamente transparente e com total lealdade pelos interesses maiores da nação". Questionado se não é possível esperar mais do que uma relação burocrática entre ambos, o ministro afirmou sempre esperar mais. "Espero que a gente tenha relações melhores para poder fazer frente aos desafios que o País tem", completou. "Creio que ambos têm consciência disso."