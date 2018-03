Berzoini defende que o PT 'vá às ruas' O deputado federal Ricardo Berzoini (PT-SP) defendeu nesta quinta-feira que o seu partido vá as ruas disputar a opinião pública. Para ele, o partido não pode ter uma postura de ''covardia política''. "O PT está nas ruas, sempre esteve, disputando a opinião pública", afirmou o deputado após participar de encontro da executiva nacional do partido e dos presidentes estaduais, ocorrida nesta quinta-feira na capital paulista. Os participantes discutiram, entre outros temas, os recentes protestos ocorridos no País. De acordo com o deputado, o PT está "aprendendo" as demandas que não estavam organizadas institucionalmente.