Berzoini contesta legalidade da Comissão do impeachment

BRASÍLIA - Pouco depois de o vice-presidente Michel Temer dizer que considera legítima a comissão que analisaria o impeachment e que está sendo objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, fez declarações no sentido contrário, afirmando que “não concorda com os procedimentos” e que “não acredita que haja legalidade naquele processo”. O ministro justificou a divergência de opinião alegando que “não existe governo monolítico”. Para ele, “é democrático e legítimo” existirem opiniões diferentes em alguns assuntos. Ressaltou, no entanto, que o procedimento da Comissão será decidido pelo STF. Temer e a presidente Dilma se reunirão nesta noite para tentar salvar a aliança PMDB-PT.

O ministro Berzoini foi escalado hoje pelo Planalto para fazer o contraponto às posições do PMDB e de Temer e falar em nome do governo. Berzoini tentou minimizar as divergências com o vice-presidente Temer afirmando que “entre ministros do PT e do PMDB, às vezes há divergência de opiniões dentro do próprio partido”. Para ele, “é essa pluralidade que fortalece o debate democrático e a capacidade de responder as questões nacionais”.

Derrota. Ao comentar a derrota sofrida pelo governo ontem na formação da Comissão Especial, Berzoini reconheceu que há uma “luta” pela frente, mas disse não existir razão “para tratar de resultados isolados”. “Vamos valorizar os 199 votos que tivemos e trabalhar para que eles cresçam”, observou.

Ontem, a chapa organizada por partidos da oposição e dissidentes do PMDB foi eleita por 272 votos a 199 votos, em uma votação marcada por confusão e tentativa de obstrução de governistas. Logo depois, entretanto, o ministro Luiz Edson Fachin, do STF, suspendeu a instalação da Comissão Especial, marcando para o dia 16 a definição da continuação ou não dos trabalhos.

Para o ministro Berzoini, os procedimentos adotados na Câmara foram ilegais e o STF resolveu “tomar uma atitude de cautela”, dada a importância do tema. “Eu não concordo com os procedimentos. E disse isso aos líderes. Não há razão para nós acreditarmos em chapa avulsa quando lemos o texto da lei e conhecemos o funcionamento do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados”, declarou, destacando sua carreira de deputado e afirmando que conhece a lei 1.079.

Segundo Berzoini, a expectativa do governo é que o Supremo, a quem cabe a decisão final, acompanhe “com bastante atenção” o processo e “tome as decisões para assegurar um rito que respeite a lei e a Constituição”.

Apesar de a decisão do Judiciário atrasar o processo de impeachment o que vai contra a pressa que o governo anunciou ter, Berzoini disse que não se pode submeter o Brasil a uma série de incertezas. “Nós não vamos jamais acreditar que haja uma pressa tão grande a ponto de não se observar as regras fundamentais”, opinou. Segundo o ministro, ainda não há definição se governo vai convocar o Congresso no recesso. “O recesso depende do poder legislativo. O governo, o poder executivo, pode tomar a iniciativa de propor uma convocação extraordinária desde que haja elementos suficientes para fundamentar uma convocação. Não está decidido isso”, declarou.

Picciani . Berzoini evitou polemizar a respeito da saída, nesta quarta, do líder do PMDB Leonardo Picciani, alegando que ele não é o único interlocutor do governo no partido e que isso não significa afastamento da legenda do Planalto. “ Mantemos um contato diário com várias lideranças do PMDB. Não vemos nenhum motivo para que essa turbulência possa significar algo mais duro e mais pesado na relação do PMDB com o governo”, afirmou.

Questionado sobre o peso da carta de Temer para a presidente Dilma, na qual ele se queixa de falta de confiança do governo nele e no partido, Berzoini disse que ela não representa um rompimento. “Não creio. Não existe razão para a gente apostar em rompimento. Vamos apostar em agregação, em trabalhar pelo País, pela economia brasileira, pelo emprego, pela renda. E não se preocupar com eventuais divergências que são da natureza humana. Vamos trabalhar com responsabilidade e com calma para que o País possa superar esse momento de incerteza e avançar para consolidar sua democracia”, comentou. Sobre a reunião de Dilma e Temer, marcada para noite de hoje, o ministro da Secretaria de Governo respondeu: “É um assunto entre a presidente Dilma e o vice-presidente Temer. Não me cabe comentar”.