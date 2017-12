Berzoini afirma que ligou para empresa de Freud O presidente licenciado do PT, deputado Ricardo Berzoini, afirmou em nota enviada à imprensa, que as ligações entre seu comitê de campanha e a empresa Caso Sistemas de Segurança Ltda., pertencente ao ex-assessor especial da Presidência Freud Godoy, foram relacionadas a uma prestação de serviços de segurança. De acordo com a nota, os serviços "foram solicitados em razão da ocorrência de assaltos ocorridos nos dias 10 e 11 de agosto do corrente ano", que, segundo o deputado, foram informados à Polícia Civil do Estado de São Paulo e à Polícia Federal. "Esclareço que em nenhum momento da campanha conversei com o sr. Freud Godoy, nem para tratar de assuntos de segurança nem muito menos para tratar de fatos relacionados com o objeto do inquérito policial", afirmou Berzoini. O deputado afastou-se da presidência do PT após ter sido acusado de envolvimento na compra por petistas de um chamado dossiê Vedoin. Freud foi apontado como a pessoa no PT que mandou pagar pelo dossiê.