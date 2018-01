Bertone deixa Ministério para ficar próximo à família O secretário de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura, Manoel Vicente Bertone, que será substituído no cargo por José Gerardo Fontelles, disse hoje à Agência Estado que apresentou o pedido de demissão ao ministro Mendes Ribeiro no dia 30 de janeiro. Bertone afirmou que vinha amadurecendo a ideia de pedir exoneração há algum tempo, porque considerava difícil ficar longe da família, principalmente os pais, que moram em Garça, no interior de São Paulo. "Para minha família é hoje fundamental que eu me mantenha mais próximo de casa, no Estado de São Paulo, onde já moram uma de minhas filhas, meus pais e irmãos."