Bertin consegue mandado para reintegração de posse O pedido de liminar para reintegração de posse de área pertencente à Bertin Agropecuária, divisão de negócios Grupo Bertin, no município de Lins (SP), foi deferido pela Justiça na tarde desta quarta-feira. A Fazenda Santa Marina, de 1.680 hectares, foi invadida por 300 integrantes dos acampamentos Simon Bolívar e Macucos, ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), no último domingo. Dentre as reivindicações dos acampados está o cumprimento de acordos, por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para a desapropriação de terras já ocupadas em Getulina e Gália, municípios da região central do Estado. Agora, o Grupo Bertin - maior exportador de carne bovina e couro do País - só aguarda a ação do oficial de justiça que está de posse do mandado de reintegração.