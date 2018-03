Bernardo: servidor irregular pode ter de devolver ganho O servidor público que estiver em situação irregular de trabalho poderá ter de devolver ao governo os recursos recebidos inadequadamente até o momento. A informação é do ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, sobre o levantamento feito pela pasta que identificou irregularidades em mais de 164 mil cargos públicos com duplo emprego e acúmulo de funções. O próximo passo, segundo ele, será enviar as informações dos servidores a cada órgão e solicitar uma resposta sobre a situação de cada um deles.