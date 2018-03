Bernardo: Serra deve ter notado importância de emenda O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse hoje que o governador de São Paulo e possível candidato à Presidência da República, José Serra (PSDB), "deve ter percebido" a importância do assunto ao resolver se manifestar hoje sobre a emenda Ibsen, aprovada pela Câmara e que determinou a distribuição igualitária por Estados e municípios dos recursos gerados pela exploração do petróleo.