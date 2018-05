Bernardo quer PDT ao lado de Dilma no Paraná

No feriado de 7 de Setembro, Bernardo, que é marido da presidente regional do PT no Paraná, Gleisi Hoffmann, reuniu-se com Dias para conversar sobre a sucessão no Estado. "Nestes últimos dias, ficou bastante claro que Dias vai ser candidato e isso reforça a possibilidade de irmos juntos", disse.

De acordo com o ministro, o objetivo é criar um programa de governo, a partir de um debate com a sociedade. "Interessam para nós duas coisas: ganhar o governo do Estado e reforçar nossa campanha presidencial com a ministra Dilma."

"Lula e a militância do PT definiram as duas últimas eleições para o governo aqui. Tanto em 2002 como em 2006 o governador Roberto Requião (PMDB) foi eleito com forte apoio do PT. A nossa força não é pequena", reforçou o ministro. Em 2006, a disputa de Requião foi justamente contra Dias, que perdeu a eleição por uma diferença de cerca de 10 mil votos.

Bernardo ressaltou, no entanto, que o PT tem conversado com líderes do PMDB e pretende manter o diálogo com o vice-governador Orlando Pessuti, pré-candidato peemedebista à sucessão. "Essa coisa toda vai ficar definida a partir de abril do ano que vem."