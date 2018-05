Bernardo pede apuração de 'todos os casos em discussão' O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, defendeu nesta terça-feira, 1º, a instalação de uma CPI para apurar não apenas as suspeitas de irregularidades sobre a Petrobras, "mas todos os casos que estão em discussão". O ministro destacou entre esses outros casos as denúncias envolvendo empresas acusadas de cartel no metrô de São Paulo. A fala do ministro faz parte de uma estratégia do governo de usar a CPI para desgastar a oposição e minimizar potenciais efeitos eleitorais.