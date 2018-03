Bernardo pede a Cardozo que PF apure violação de sigilo O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, informou nesta segunda-feira que pediu oficialmente ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que determine à Polícia Federal a abertura de inquérito policial para investigar as denúncias de que os Estados Unidos estariam monitorando telefonemas e dados de pessoas e empresas no Brasil. De acordo com Bernardo, o pedido já havia sido feito neste domingo, 7, mas foi formalmente encaminhado nesta segunda na forma de ofício.