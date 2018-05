Bernardo: Orçamento 2009 já prevê reajuste a servidores O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse hoje que já há no Orçamento Geral da União deste ano uma previsão para parte do aumento dos salários dos funcionários da Justiça Federal. Segundo ele, já havia uma autorização para esses reajustes na lei orçamentária de 2007 em torno de 5%, que não foi concedido na época. Por isso, afirmou o ministro, esse porcentual de reajuste já está autorizado no Orçamento de 2009. No entanto, o ministro disse que se houver um reajuste maior do que esse porcentual será preciso indicar a fonte de recursos.