Bernardo não crê que disputa tucana esteja encerrada O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse hoje, em Curitiba, não acreditar que a disputa entre os governadores de São Paulo, José Serra, e de Minas Gerais, Aécio Neves, esteja encerrada com o anúncio do mineiro de que estaria desistindo da pré-candidatura à Presidência da República pelo PSDB. "Acho que ainda vai ter muita coisa para acontecer nessa disputa. Não acabou, não", afirmou. "Pode ser o Serra, pode ser o Aécio."