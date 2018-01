Bernardo: governo terá de usar duodécimo em janeiro

Bernardo acredita que a lei orçamentária só deverá ser encaminhada pelo Congresso, ao Executivo, no início de janeiro. "Não acho que vá demorar muito. O orçamento deve chegar ao governo até o dia 10 de janeiro", afirmou Paulo Bernardo, depois de participar de entrevista no programa Bom Dia Ministro, promovido pela Radiobrás. Ele acredita que as divergências entre governo e oposição no Congresso serão resolvidas.