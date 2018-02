Bernardo foge de humorista na Câmara O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, passou por um apuro depois que acabou a reunião da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. A humorista Sabrina Sato, do programa Pânico na TV (da RedeTV), estava presente à entrevista do ministro e queria entregar a ele um pacote contendo uma sunga vermelha em referência à roupa do personagem Super-Homem, que teria sido a mesma utilizada pelo senador Eduardo Suplicy (PT-SP) na semana passada.