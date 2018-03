Bernardo diz que fará campanha para Dilma durante folga O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, disse hoje que permanecerá no governo até o final do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas que aproveitará as horas de folga para auxiliar na campanha da atual ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, na campanha à presidência da República. "Vou trabalhar normalmente e, nas horas vagas, à noite, vou distribuir o santinho dela", disse Bernardo, ao chegar para uma reunião com a ministra.