Bernardo discutirá cortes de emendas em reuniões hoje O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, se encontra hoje, às 18h30, com o relator da Comissão Mista de Orçamento, deputado José Pimentel (PT-CE), para discutir os cortes das emendas parlamentares para compensar a perda de arrecadação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). O presidente da comissão, senador José Maranhão (PMDB-PE), chegará a Brasília no mesmo horário. Se tudo der certo, segundo sua assessoria, o senador também participará da reunião com o ministro. Ainda hoje, Paulo Bernardo discutirá também os cortes no Orçamento com o ministro da Defesa, Nelson Jobim. O encontro está agendado para 17h30, no Ministério do Planejamento.