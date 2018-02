Bernardo discute amanhã cortes no Orçamento 2008 O encontro do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, com integrantes da Comissão Mista do Orçamento para discutir os cortes nas despesas deste ano foi marcado para amanhã, na sede do ministério. Segundo assessores do ministro, "havia um indicativo" de que o encontro ocorresse hoje no final da tarde, mas acabou agendado para amanhã. Na pauta estão os cortes para compensar as perdas de arrecadação, com o fim da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Participarão da reunião, o presidente da Comissão do Orçamento, senador José Maranhão (PMDB-PE), e o relator, deputado José Pimentel (PT-CE).