Bernardo considera trabalho do STF sobre Raposa 'cuidadoso'

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou há pouco que é "cuidadoso" o o trabalho do Supremo Tribunal Federal (STF), que iniciou hoje julgamento de ação contrária a demarcação contínua da reserva indígena Raposa Serra do Sol, situada em Roraima. Veja também: Acompanhe o julgamento sobre a demarcação da Raposa Serra do Sol Especial sobre a disputa de terras indígenas Entenda a sessão e relembre recentes decisões "O Supremo, pelo que tenho visto, está fazendo um trabalho cuidadoso e, certamente, vai tomar a melhor decisão", afirmou o ministro, ao sair do Palácio do Planalto e se dirigir ao Congresso, onde entregará o projeto de Orçamento Geral da União para 2009. Bernardo, ao comentar a recente decisão em que o STF vedou a prática do nepotismo no serviço público, declarou: "O governo, até onde eu sei, já cumpre (a decisão)."