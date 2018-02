Bernardo confirma Miriam Belchior no Planejamento e diz que foi convidado a participar do governo Dilma

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, confirmou nesta manhã o nome de Miriam Belchior, coordenadora do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para o ministério que ele ocupa hoje. Bernardo tomou café da manhã com a presidente eleita, Dilma Rousseff, na Granja do Torto. Na saída, confirmou que foi convidado a participar do futuro governo. Ele disse estar à disposição do novo governo, mas não indicou qual pasta deverá assumir.

Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Miriam irá para o Planejamento levando na bagagem os principais projetos da área de infraestrutura, como o PAC e o Minha Casa, Minha Vida. Na prática, ela assumirá uma pasta turbinada, que cuidará de programas antes abrigados sob o guarda-chuva da Casa Civil.

Por achar que a Casa Civil estava "inchada", Dilma resolveu transferir a gerência dos programas sociais para o Planejamento, na tentativa de dar mais eficiência à gestão. Na dança das cadeiras, Bernardo deverá ocupar a Casa Civil, com um formato mais enxuto, enquanto o deputado federal e ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci, a Secretaria-Geral da Presidência, que terá novo desenho e cuidará da relação com Estados e municípios. Com informações do jornal O Estado de S. Paulo.

Atualizado às 10h57