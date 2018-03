Bernardo cobra reformulação em projeto sobre royalties O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse hoje que o Senado precisa fazer uma reformulação na votação da Câmara do projeto que distribui de forma igualitária aos Estados e municípios os royalties do petróleo. "Me parece que tem uma falha gravíssima na votação da Câmara, porque a Constituição diz que parte desse recurso deve ser destinada aos Estados produtores, mas não diz que parte é essa", afirmou. "Esse é um ponto fraco que exige, no Senado, uma reformulação."