Bernardo: Cancelar viagem aos EUA era a 'resposta'

Bernardo acrescentou que o governo brasileiro aguardou por uma resposta adequada dos norte-americanos, o que "lamentavelmente" não ocorreu. "Esperávamos que eles (EUA) iam falar que não iam espionar ninguém, com monitoramento de informações e atividades de inteligência, que era apenas para se defender de ataques terroristas, o que o mundo acharia razoável", comentou.

O ministro afirmou que o governo dos Estados Unidos deveria ter admitido que errou ao espionar os dados no Brasil, e que iriam readequar seu sistema de segurança. "Infelizmente isso não aconteceu, não tínhamos outra alternativa", afirmou, sobre o cancelamento da viagem, que ocorreria no final do mês de outubro.