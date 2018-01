Bernardo apóia iniciativa de votação da reforma tributária

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou nesta segunda-feira, 17, que o governo tem todo o interesse em aprovar a reforma tributária e apóia a iniciativa do deputado Antonio Palocci (PT-SP), presidente da comissão especial que analisa o assunto na Câmara, de colocar a matéria em votação nesta semana. Segundo ele, a reforma tributária é importante para ajudar o País a crescer. Bernardo também rejeitou a avaliação que ela não pode ser feita nesse momento de crise. Veja também: Leia a íntegra da reforma tributária Veja os principais pontos da reforma tributária "Tenho convicção de que os governos vão ganhar com a reforma. Não podemos aceitar o argumento de que, por conta da crise, nós devemos deixar o sistema do jeito que está", disse Bernardo, lembrando que o governo federal já adotou diversas medidas de desoneração que tiveram como efeito a elevação das receitas. O ministro evitou antecipar novos dados que virão com a revisão dos parâmetros orçamentários de 2009 que será enviada ao Congresso até a próxima sexta-feira. Ele disse apenas que a previsão de crescimento do PIB virá "um pouco menor do que está lá". Bernardo fez essas afirmações em entrevista após cerimônia de lançamento de crédito habitacional para servidores públicos.