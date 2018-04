Bernardo admite constrangimento com portal O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse hoje que o Portal do Planejamento voltará a funcionar assim que forem resolvidos todos os problemas. "Na minha opinião, volta. O portal causou uma incompreensão que nos colocou numa situação meio constrangedora", afirmou o ministro, ao chegar ao Ministério da Fazenda para a reunião do Conselho Monetário Nacional. O portal foi retirado do ar, na última sexta-feira, um dia após o seu lançamento, porque alguns ministros reclamaram das avaliações sobre suas respectivas áreas.