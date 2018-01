Berlusconi promete viver muito sem abandonar a política

As declarações de Berlusconi vêm à tona dias depois de ele ter dito em um encontro com correspondentes estrangeiros que via o ministro italiano da Justiça, Angelino Alfano, como seu legítimo herdeiro político. Réu em uma série de casos, Berlusconi é acusado agora de ter pagado para fazer sexo com uma prostituta menor de idade. Berlusconi qualificou os juízes como "subversivos" que simpatizam com a esquerda e que querem destituí-lo do poder.

"Não vou desistir. Estarei por aqui pelo tempo que for necessário", disse Berlusconi, que afirma ser inocente. Pensando num prazo mais longo, o primeiro-ministro italiano prosseguiu: "Vou chegar aos 120 anos, apesar de eu ainda ser mortal". As informações são da Associated Press.