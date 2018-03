Berlusconi não cancelou visita ao Brasil, diz agência Fontes do governo italiano disseram hoje à agência de notícias italiana Ansa que o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, não cancelou uma viagem que fará ao Brasil, no começo de março, por causa do incidente entre os dois países após o ministro da Justiça do Brasil, Tarso Genro, ter concedido asilo político ao ex-terrorista Cesare Battisti. Segundo outras fontes, também citadas pela Ansa, a visita deverá ocorrer em 4 de março, mas ainda não foi confirmada pela Embaixada da Itália no Brasil, por questões de agenda do premiê italiano. Segundo as fontes, as informações de que Berlusconi não visitará o Brasil são "totalmente infundadas". Na manhã de hoje, o escritório de Berlusconi soltou um comunicado no qual o premiê italiano diz que a Itália usará todos os meios jurídicos para conseguir a extradição de Battisti, mas que a questão permanece como um caso jurídico entre os dois países. Berlusconi disse que as relações entre Brasil e Itália são "amigáveis e excelentes". As informações são da Agência Ansa.