Berlusconi diz confiar na 'sabedoria' do STF O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, afirmou ontem confiar na "sabedoria" dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) na decisão sobre o ativista italiano Cesare Battisti, segundo a agência Ansa. A Itália pediu ao Brasil a extradição de Battisti, condenado em seu país à prisão perpétua por envolvimento em quatro homicídios da década de 1970. "Espero que sim", disse Berlusconi, ao ser questionado sobre se espera que o ativista italiano siga preso após a decisão do STF. O ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu em janeiro deste ano refúgio a Battisti, porém os ministros do Supremo podem alterar essa decisão.