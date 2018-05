Berlusconi diz confiar em 'sabedoria' do STF no caso Battisti

O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, afirmou na quarta-feira confiar na "sabedoria" dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) na decisão sobre o ativista italiano Cesare Battisti, segundo a agência Ansa. A Itália pediu ao Brasil a extradição de Battisti, condenado em seu país à prisão perpétua, por envolvimento em quatro homicídios da década de 1970.

Veja também:

Veja galeria de fotos do julgamento

STF decide não julgar legalidade de refúgio de Battisti

Juristas ainda discutem se Lula é obrigado a seguir STF

A cronologia do caso Battisti

Leia tudo o que já foi publicado sobre o caso

ESPECIAL: Entenda o caso Cesare Battisti

TV Estadão: Ideologia não influenciou concessão de refúgio, diz Tarso

"Espero que sim", disse Berlusconi, ao ser questionado sobre se espera que Battisti siga preso após a decisão do STF. O ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu em janeiro deste ano refúgio ao ativista, porém os ministros do STF podem alterar essa decisão.

O julgamento do STF foi interrompido, por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio Mello. Na retomada do julgamento, ainda não marcada, em tese um ministro poderia ainda mudar seu voto. Entre os ministros que deram seu voto na quarta-feira, havia um empate de 4 a 4, mas a tendência era para uma decisão contra Battisti e pela extradição.

O ativista italiano, ex-membro do grupo Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), afirma ser vítima de perseguição política em seu país e que não teve um processo justo. Já Roma rechaça esses argumentos. O ministro das Relações Exteriores italiano, Franco Frattini, disse esperar do País "uma decisão sábia e de acordo com os princípios internacionais de direito", também segundo a Ansa.