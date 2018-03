Bens de Adriana Ancelmo, mulher de Cabral, são bloqueados

RIO - A 7ª Vara Federal Criminal do Rio bloqueou nesta segunda-feira os imóveis em nome da mulher do ex-governador Sérgio Cabral, Adriana Ancelmo, e de seu escritório Ancelmo Advogados. O juiz Marcelo Brêtas acatou pedido do Ministério Público Federal (MPF), que acusa a ex-primeira-dama de participação em esquema de lavagem de dinheiro obtido através de supostas propinas pagas ao ex-governador.

No pedido de bloqueio de bens, os procuradores do MPF consideraram que “os laços familiares e de intimidade com os demais investigados são inegáveis, além do que, as apurações preliminares revelaram que Adriana Ancelmo praticou diversos atos que, aparentemente, representam evidências de sua participação na lavagem e na ocultação da origem ilícita de proveitos decorrentes da corrupção”.

Além de decretar o bloqueio, o juiz federal determinou que se faça um levantamento nos cartórios de imóveis onde há bens em nome de outros investigados da quadrilha.