Benito Gama quer retirar aumento da CSLL de MP O deputado Benito Gama (PMDB-BA), que foi relator na Câmara do projeto que definiu em 17,5% o reajuste da tabela do IR da pessoa física, informou que vai apresentar uma emenda para retirar do texto da medida provisória, definindo a correção, o aumento da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) para empresas prestadoras de serviços. "É obrigação do Congresso modificar a medida provisória para retirar do texto o aumento de imposto das empresas", disse. Segundo ele, o governo desrespeitou o Congresso ao incluir na MP as elevação da CSLL, proposta que foi rejeitada pelos congressistas durante as negociações para a aprovação do projeto. O secretário da Receita, Everardo Maciel, apresentou a proposta para aumentar a CSLL em duas reuniões, com a presença do líder do governo na Câmara, Arnaldo Madeira (PSDB-SP) , mas todos os partidos rejeitaram a idéia.