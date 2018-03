Beneficiária do Bolsa família nega doação a Dilma Sebastiana da Rocha, a beneficiária do Bolsa Família que teria dado dinheiro para a campanha eleitoral da presidente Dilma Rousseff, em 2010, disse nesta quinta-feira ao gestor do programa na sua cidade que nunca fez doação alguma. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Social informou que Sebastiana foi procurada para confirmar se seu perfil se encaixava nas exigências do programa.