Benedita da Silva lançará blog para contrapor Maia A ex-governadora do Rio Benedita da Silva (PT) vai entrar para o mundo dos blogs ainda em novembro. De olho na eleição para a prefeitura carioca, em 2008, a principal articuladora do governo Lula no Estado quer usar a Internet para falar dos bastidores de Brasília e apontar problemas e soluções para o Rio de Janeiro - tanto para seu aliado, o governador Sérgio Cabral Filho (PMDB), como para seu desafeto, o prefeito Cesar Maia (PFL). O blog vai se chamar Bené-Blog e será bilíngüe. A versão em inglês estará no ar até o início de 2007. Benedita sabe que a iniciativa vai funcionar como um contraponto às investidas cibernéticas de Cesar Maia. O prefeito manteve um blog durante alguns meses de 2005 com informações e textos quase sempre provocativos e que chegou a receber 12 mil acessos por dia. Decidiu substituí-lo por uma newsletter - o Ex-Blog do Cesar Maia - recebida diariamente por cerca de 10 mil pessoas. Políticos do partido de Benedita e de outros coligados com o PT, artistas e intelectuais serão convidados para a publicação de artigos no blog, que vai ser atualizado uma vez por semana. A pré-candidata à prefeitura não vai ter nenhum custo com o projeto - o blog será hospedado gratuitamente num servidor norte-americano e administrado por voluntários. Benedita será a segunda personalidade importante do PT a criar um blog. Coube ao ex-deputado José Dirceu, cassado por envolvimento no escândalo do mensalão, o título de primeiro blogueiro de peso do partido.