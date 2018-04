Bem-humorado, Alencar não descarta candidatura em 2010

Aos 77 anos e apenas alguns meses após se submeter a mais uma cirurgia para a remoção de um tumor, o vice-presidente José Alencar não descarta a possibilidade de se lançar candidato nas eleições de 2010. Questionado se aceita disputar o Senado por Minas Gerais se estiver recuperado até lá, Alencar rebateu: "Se Deus me curar, aí eu terei que cumprir, naturalmente, com meu dever político".

Alencar, que está no exercício do cargo por causa da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Qatar , falou com a imprensa ao deixar o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Ele passou a manhã e o início da tarde no hospital, onde realizou exames de rotina e foi submetido a um procedimento para a retirada de um cateter colocado dentro do ureter de Alencar na cirurgia para retirada de tumores do abdome, em 25 de janeiro. O tubo plástico precisa ser trocado periodicamente e esta foi a primeira troca. O ureter foi reconstituído na cirurgia de janeiro a partir de uma alça do intestino.

Aceitando com bom humor as provocações dos jornalistas, Alencar lembrou que, ao final de seu atual mandato, terá completado 79 anos. "Então, não quero mais nada. O que posso querer? O máximo que posso querer é disputar umas três ou quatro eleições", brincou o vice de Lula.