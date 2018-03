Bem disposto, Lula assiste filmes na TV em casa No começo desta noite, o médico-chefe da coordenação da saúde da Presidência da República, Cléber Ferreira, esteve na residência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo (SP), e encontrou um presidente bem humorado. Segundo assessores, o presidente está bem, passou a noite de ontem e o dia de hoje bem e sua pressão arterial estava 11 por 7, quando recebeu a visita do médico.