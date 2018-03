Beltrame avalia como 'desastrosa' ação que deixou menino baleado Uma perseguição policial que resultou na morte cerebral de uma criança, de 3 anos, no Rio de Janeiro, foi considerada "desastrosa" nesta segunda-feira pelo secretário de Segurança Pública do Estado, José Mariano Beltrame. Dois soldados da Polícia Militar teriam confundido, durante perseguição a um suposto carro roubado na Tijuca, zona norte da cidade, o carro em que estava o menino, um irmão de 9 meses e a mãe. O carro foi alvejado com 15 disparos na noite de domingo no bairro, cercado por 19 favelas, segundo a polícia. "Eu entendo a ação dos policiais como desastrosa", disse Beltrame, em entrevista coletiva convocado para tratar sobre o incidente. "A patrulha viu o carro (roubado), seguiu a perseguição, e fez essa confusão fazendo os disparos aparentemente contra o automóvel que não estava sendo perseguido", explicou o secretário. Os dois policias que estavam na viatura envolvida na operação foram detidos administrativamente num batalhão policial, e a PM já iniciou inquérito para investigar o caso, de acordo com Beltrame. A versão dos soldados, apresentada pelo secretário, é de que houve uma troca de tiros com os assaltantes, e que o carro da família teria ficado na linha de tiros. O taxista Paulo Roberto Soares, pai do menino morto, negou que tenha havido tiroteio. Segundo ele, a mulher disse que viu um carro preto passar em alta velocidade e parou para abrir caminho para a polícia. Mas a viatura policial estacionou diante de seu carro e abriu fogo contra o veículo, acertando um dos disparos na cabeça do menino, que teve a morte cerebral confirmada nesta segunda-feira pelo hospital Copa D'Or. "Não houve troca de tiros, é mentira. A minha mulher jogou a bolsa da criança pela janela para mostrar que tinha criança. Mas eles não paravam de atirar. Eles não tiveram piedade, não tiveram pena. Que polícia é essa?", disse o taxista, chorando, em entrevista a jornalistas na porta do hospital. Segundo Beltrame, a polícia "não tem o direito de errar". "Temos que ter discernimento para saber a dosagem de como agir. Entendemos que a falha policial foi em não ter esse critério de qual seria a melhor abordagem naquele momento", afirmou. Beltrame afirmou que a política de enfrentamento ao crime no Rio de Janeiro deve continuar, e que o incidente do fim de semana não deve ser considerado consequência da linha adotada pelas autoridades de segurança do Estado. "Esse é um fato que demonstra uma falta de preparo e critério na hora de agir. O combate à criminalidade continuará sendo feito da forma firme como sempre foi", afirmou. O secretário pediu desculpas e disse que o governador Sérgio Cabral está constrangido com o ocorrido. "Eu lamento profundamente e me desculpo como pai e secretário, e o governador também esta constrangido com essa situação." (Por Pedro Fonseca)