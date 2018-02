'Beligerância' revela sinais preocupantes, diz Kassab

"Essa verdadeira guerra civil verbal atenta contra a integração dos diferentes", disse. "Beligerância que remete a uma retórica eleitoreira ultrapassada e revela sinais preocupantes", ressaltou.

O dirigente reforçou que o PSD rechaça esse conflito e, portanto, se alinha às propostas para a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Uma hora antes, o partido oficializou o apoio à petista nas eleições.

No discurso, Kassab cobrou aumento nos investimentos em infraestrutura. "Perdemos feio em infraestrutura. Investir é urgente e indispensável para tornar o Brasil imbatível", afirmou. Para ele, o Brasil precisa desburocratizar a aprovação de projetos. "Brasil precisa acabar com a mística de que no Brasil até o passado é imprevisível", disse.