BC injeta US$ 497,3 milhões no mercado, via leilão O Banco Central vendeu todos os 10 mil contratos de swap cambial ofertados nesta segunda-feira, 2, na operação programada diária, no valor total de US$ 497,3 milhões. Para o swap com vencimento em 5/3/2014, foram vendidos 5 mil contratos (US$ 249,3 milhões). A taxa nominal foi de 1,1475% e a linear de 1,146%. O PU mínimo dos contratos negociados para este vencimento ficou em 99,708000 e a taxa de corte em 25%.