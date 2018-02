BBC Brasil recebe menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog

A série de reportagens Escravidão/Raízes Afro-brasileiras, produzida pela BBC Brasil, recebeu Menção Honrosa na categoria internet do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Na sua 29ª edição, o prêmio homenageia a memória do jornalista Vladimir Herzog, torturado até a morte em uma cela do Dops ( Departamento de Ordem Política e Social, do regime militar), em 1975. A premiação foi instituída quatro anos depois, como estímulo à produção de matérias sobre os direitos humanos. As reportagens do especial Escravidão/Raízes Afro-brasileiras foram produzidas pelos jornalistas Silvia Salek, que também coordenou a série, Pablo Uchoa, Denize Bacoccina e Carolina Glycerio. O principal prêmio da categoria internet foi concedido aos jornalistas Carlos Eduardo Santos, João Valadares, Rodrigo Carvalho e Eduardo Machado, pelo blog PE Body Count, que conta diariamente os homicídios registrados em Pernambuco. Além da série da BBC Brasil, recebeu Menção Honrosa na categoria internet a reportagem "A Retomada Indígena", dos jornalistas Inês Calado, Jacques Waller e Julliana de Melo, publicada pelo Jornal do Comércio Online. Na categoria jornal, os vencedores foram os jornalistas Carla Rocha, Dimmi Amora, Fábio Vasconcellos, Sérgio Ramalho, Paulo Motta e Angelina Nunes pela série "Os brasileiros que ainda vivem na ditadura", publicada em O Globo. A premiada na categoria revista foi Eliane Brum, pela reportagem "No Brasil do Zé Capeta", publicada em Época. Ao todo, 271 trabalhos jornalísticos concorreram em nove categorias: artes, fotografia, internet, jornal, livro reportagem, rádio, revista, reportagem de TV e documentário/especial de TV. Os prêmios e menções honrosas serão entregues nesta quinta-feira em uma cerimônia no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Na ocasião, também será feita a premiação do 3º Prêmio Vladimir Herzog de Novos Talentos do Jornalismo. A premiação é promovida pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, Federação Nacional dos Jornalistas, Associação Brasileira de Imprensa, Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP, Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, família de Vladimir Herzog, Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo e Fórum Permanente dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Estado de São Paulo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.