Battisti não crê em retaliação italiana contra o Brasil

Battisti é acusado de quatro assassinatos na Itália na década de 70, quando integrava o grupo Proletários Armados pelo Comunismo. Ele nega todas as acusações. O ativista está preso no Basil desde março de 2008. Em 2009, o então ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu asilo político a Battisti. No mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou a decisão de Tarso, mas definiu que a decisão final sobre a extradição de Battisti caberia ao presidente da República. Em seu último dia de mandato, em 31 de dezembro do ano passado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou a extradição.

No início deste mês, a defesa de Battisti pediu à Justiça sua libertação. A decisão caberá ao plenário do STF em fevereiro, quando os ministros retornarem do recesso.