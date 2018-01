Batedores chegam a hotel onde Obama e família estão Dezesseis batedores chegaram nesta manhã na frente do hotel Marriot, em Copacabana, zona sul do Rio, onde o presidente dos EUA, Barack Obama, e sua família estão hospedados. O presidente americano deve seguir às 8h para o Chile. Um cachorro pastor alemão está farejando todos os veículos do comboio que seguirá o presidente. As janelas da suíte de Obama estão abertas, o que indica que o presidente deve sair a qualquer momento.