Bastos vai depor na CCJ nesta quinta-feira O depoimento do ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, será nesta quinta-feira, às 10 horas, na sala de sessões da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O anúncio foi feito pelo presidente da CCJ, deputado Sigmaringa Seixas (PT-DF). Ele disse que já conversou com Bastos, que confirmou sua presença. O depoimento na CCJ atende a intenção do governo de restringir o comparecimento do ministro a um colegiado menor que o plenário, que permite melhor controle e, além disso, é majoritariamente governista. O ministro foi convocado para dar explicações sobre as suspeitas de que ele e o Ministério da Justiça teria participado de uma operação de ajuda ao então ministro da Fazenda, Antonio Palocci, acusado pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, de ter dado a ordem para a violação do sigilo bancário do caseiro Francenildo Santos Costa. Na noite anterior à divulgação dos dados bancários do caseiro, dois assessores de Bastos estiveram na casa de Palocci: o secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Daniel Goldberg, e o chefe de gabinete de Bastos, Cláudio Alencar. Apenas Goldberg ficou para uma reunião. Na mesma noite, Mattoso também esteve na casa e entregou a Palocci os extratos do caseiro.