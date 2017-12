Bastos pede ao Congresso antecipação de seu depoimento O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, protocolou hoje, no Congresso Nacional, um ofício endereçado ao presidente do Senado, Renan Calheiros, com cópia ao presidente da Câmara, Aldo Rebelo, pedindo que seja antecipada para esta semana o seu comparecimento ao Congresso, para falar do episódio que resultou na violação do sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa. No texto, Bastos afirma: "Em respeito à harmonia dos poderes Executivo e Legislativo, gostaria de sugerir-lhes que, respeitada a normalidade dos trabalhos parlamentares, fosse fixado para esta semana meu comparecimento ao Congresso".