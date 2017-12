Bastos nega envolvimento de assessores em violação O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, afirmou, nesta segunda-feira, que não há razão para que preste depoimento nas investigações sobre a quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. "Não se aponta nenhum fato. O que existe é o que estamos investigando. Os fatos estão praticamente esclarecidos." Segundo o ministro, seus dois assessores acusados de participar de reunião na qual o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, teria revelado a quebra de sigilo, "não são testemunhas de nenhuma irregularidade". "Foram lá e receberam um pedido, que não quiseram atender", afirmou ao se referir ao secretário de Direito Econômico, Daniel Goldberg, e ao chefe de gabinete do Ministério da Justiça, Cláudio Alencar. "Não houve demora, deslize ou lentidão da PF." Thomaz Bastos foi ao Rio para participar de solenidade de regularização da posse de terrenos na favela do Vidigal, em São Conrado, na zona sul da capital.