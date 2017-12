Bastos informa a Lula seu pedido para antecipar depoimento Terminou, por volta de 13h00, no Palácio do Planalto, a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os ministros do grupo de coordenação política. Durante a reunião, o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, informou ao presidente o pedido que encaminhou ao Congresso Nacional para a antecipação, ainda nesta semana, do seu depoimento sobre o episódio da quebra ilegal do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. Ainda durante o encontro de hoje, segundo informações da Secretaria de Imprensa, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, fez um relato sobre a economia e apresentou uma perspectiva "bastante positiva" de crescimento econômico este ano. Mantega ressaltou a importância de se votar, ainda neste semana, no Congresso Nacional, o projeto de orçamento. Participaram também da reunião, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff; o vice-presidente, José Alencar; e os ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro e da Secretaria Geral da Presidência, Luiz Dulci. Ainda na reunião foram discutidos os projetos de reforma universitária e de remédios fracionados.